Также известно, что Pova 6 будет иметь большую батарею емкостью 5850 мА*ч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 70 Вт.

На выставке MWC 2024 компания Tecno впервые представила смартфон Pova 6 Pro, который поддерживает технологию 5G и оснащен процессором Dimensity 6080. Дисплей устройства имеет разрешение FHD+ и обладает частотой обновления 120 Гц. А в настоящее время бренд готовится к выпуску базовой модели Pova 6, так как она уже засветилась в консоли Google Play и получила сертификацию FCC.

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В соответствии с информацией в консоли Google Play, Tecno Pova 6 будет оснащен плоским дисплеем FHD+ с разрешением 2436x1080 пикселей и плотностью пикселей 480 ppi. Что касается дизайна, устройство будет иметь закругленные углы, а кнопки питания и регулировки громкости будут расположены справа. Под корпусом смартфона будет восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц и графический процессор Mali G57. Pova 6 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 14, уже установленной на устройство.

Что касается сертификации FCC известно, что Pova 6 будет иметь большую батарею емкостью 5850 мА*ч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 70 Вт. Схемы также показывают наличие двойной задней камеры с круглым модулем вспышки. К сведению, на схемах указаны 256 ГБ + 12 ГБ, что означает, что устройство будет доступно в такой конфигурации. Некоторые ключевые детали, такие как тип дисплея, частота обновления, разрешение камеры и другое, пока остаются неизвестными. Стоит отметить, что предшественником Pova 6 была модель Pova 5, выпущенная в прошлом году, которая имела 6,78-дюймовый IPS LCD дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц и тот же чипсет Helio G99. Что касается камеры, то она имела 50-мегапиксельный основной объектив и искусственный интеллект.