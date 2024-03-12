Данный инструмент использует искусственный интеллект для оптимизации размещения рекламы в App Store, аналогично предложениям Google и Meta.

Компания Apple, известная своим уникальным подходом, основанным на экосистеме, открывает для себя новый вид рекламы с помощью искусственного интеллекта. Согласно отчету Business Insider, Apple проводит испытания нового инструмента, который использует искусственный интеллект для оптимизации размещения рекламы в App Store, по аналогии с предложениями Google и Meta.

Новая система, которая в настоящее время проходит тестирование среди выбранных рекламодателей, направлена на оптимизацию процесса размещения рекламы. Рекламодатели просто предоставляют Apple бюджет, информацию о целевой аудитории и желаемые страны. Затем искусственный интеллект берет на себя управление и автоматически определяет наиболее эффективное размещение рекламы в существующих рекламных местах App Store, включая «поисковые теги», «результаты поиска», «Вам также может понравиться» и рекламу на первой странице раздела «сегодня».

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Такой шаг со стороны Apple отражает их готовность учиться у лидеров отрасли, таких как Google и Meta*, которые уже успешно создали рекламные платформы на основе искусственного интеллекта (Performance Max и Advantage+ соответственно). Эксперты считают, что это только первый шаг и Apple потенциально может расширить свои рекламные границы, основанные на искусственном интеллекте на другие сервисы, такие как Apple Maps, Apple TV+, книги и даже на свое недавно выпущенное спортивное приложение. Аналитик и инвестор Эрик Зойферт отметил, что любому автоматизированному инструменту, такому как Performance Max, потребуется множество мест размещения, чтобы достичь значительного результата.

Еще одним подтверждением данной теории является последнее приглашение в компанию Apple Джозефа Кэди, опытного менеджера по рекламе с большим опытом работы в области таргетированной рекламы на основе данных. Благодаря опыту Кэди в построении партнерских отношений с такими крупными компаниями, как Amazon, Google и TikTok, можно предположить, что Apple, возможно, готовится выйти на более конкурентную рекламную среду. Хотя Apple пока официально не прокомментировала инструмент размещения рекламы на основе искусственного интеллекта, ожидается официальный запуск в ближайшие месяцы. Этот шаг может потенциально изменить рекламную стратегию Apple, позволяя использовать искусственный интеллект для персонализации пользовательского опыта и одновременно создавать новые источники дохода.

* - Запрещена в РФ.