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СтарыйДед
Умное кольцо CIRCUL RING с необычным растягивающимся механизмом скоро получит краудфандинг
По заявлению компании, данное устройство имеет необычную конструкцию, позволяющую ей «растягиваться» для идеальной посадки на пальце.

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Компания CIRCUL объявила о том, что скоро начнется краудфандинговая кампания на платформе Indiegogo для умного кольца Сircul Ring. Это кольцо имеет уникальный дизайн, который идеально подходит по размеру. Оно позиционируется как растягивающееся кольцо с эластичным датчиком, позволяющим регулировать размер для комфортной посадки на пальце и комфортного ношения. Кольцо будет доступно в разных размерах, несмотря на наличие патентованной технологии.

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По информации, предоставленной в тизере кампании, умное кольцо сможет отслеживать такие показатели здоровья, как частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма (вср), уровень кислорода в крови, кровяное давление и температура. Однако точность этих датчиков остается неясной, хотя компания заявляет о наличии «одобрения медицинского уровня». Кроме того, умное кольцо будет иметь функции отслеживания сна, записи тренировок, а также мониторинга уровня стресса и энергии. Компания обещает односекундный цикл обновления данных, что означает, что собранные данные будут доступны для просмотра в соответствующем приложении с минимальной задержкой. Информация о приложении пока ограничена, но утверждается, что оно предоставит пользователям полный нализ и информацию о здоровье. Время работы кольца без подзарядки не было указано, хотя на странице кампании предполагается, что первые покупатели получат 50% скидку на рекомендованную розничную цену.

Умное кольцо Сircul Ring изготовлено из материала аэрокосмического класса с металлическим корпусом, которое водонепроницаемо до 5 атм. Кольцо будет доступно в трех цветах: черном, серебристом и темно-сером. Пока уровни взносов для краудфандинговой кампании на платформе Indiegogo не были раскрыты. Но стоит учесть, что участие в краудфандинговой кампании не гарантирует получение предмета.

#умное кольцо #кольцо #ring #circle
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