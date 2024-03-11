У него будет процессор MediaTek MT6855V, состоящий из двух ядер A78 с частотой 2,2 ГГц и шести ядер A55 с частотой 2 ГГц.

Infinix продолжает работу над разработкой новой серии смартфонов - Note 40. Недавно Note 40 Pro 5G был добавлен в список поддерживаемых устройств платформы Play. А сегодня данный смартфон появился на официальном веб-сайте сертификации консоли Google Play и продемонстрировал свой уникальный дизайн передней панели. Кроме того, новый смартфон был замечен на платформе тестирования Geekbench. В обоих списках упоминаются основные аппаратные характеристики устройства.

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Infinix Note 40 Pro 5G указан под номером модели X6851 на веб-сайтах Google Play Console и Geekbench. Судя по рендеру, оно будет иметь отверстие для селфи-камеры и изогнутый дисплей. Соотношение сторон экрана составит 1080 x 2436 пикселей, а его плотность будет 480 точек на дюйм. Согласно информации на официальном веб-сайте Google Play, внутри Infinix Note 40 Pro будет установлен процессор MediaTek MT6855V. Он будет состоять из двух ядер A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шести ядер A55 с тактовой частотой 2 ГГц. Вероятно, это означает, что устройство будет оснащено процессором Dimensity 7020. Кроме того, новый смартфон будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и оснащён операционной системой Android 14.

Те же сведения о процессоре и оперативной памяти упоминаются и в списке Geekbench. В результатах одноядерного и многоядерного тестов на платформе сравнительного тестирования Note 40 Pro 5G набирает 928 и 2253 балла соответственно. Кроме того, Infinix Note 40 Pro 5G успешно прошел сертификацию BIS под номером модели X6851. Ожидается, что устройство будет выпущено в ближайшие недели.