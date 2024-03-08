Ноутбуки также получат графический процессор NVIDIA RTX A500 pro, а некоторые варианты будут иметь дисплей OLED с разрешением 2,8K.

Компания HP представила новую серию ноутбуков ZBook Firefly, которая будет выпускаться как модели G11. Согласно информации с официального сайта HP, компания будет предлагать дисплеи диагональю 14 и 16 дюймов для моделей ZBook Firefly. Хоть аппаратное обеспечение этих моделей похоже, но стоит отметить, что только 16-дюймовые ноутбуки ZBook Firefly G11 будут доступны с дополнительным OLED-дисплеем разрешением 2,8K.

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HP ограничивает варианты дисплеев IPS с разрешением до 2,5K и частотой обновления 120 Гц для модели ZBook Firefly 14 G11. Тем не менее, компания предоставит более широкий выбор процессоров для 14-дюймовых моделей. В частности, ZBook Firefly 14 G11 можно будет приобрести с установленным процессором Intel Core Ultra 7 165H, либо AMD Ryzen 9 Pro 8945HS. В то время как модель ZBook Firefly 16 G11 будет иметь только процессоры Intel – от Core Ultra 5 125U до Core Ultra 7 165H.

Оба варианта ноутбука будут оснащены дополнительными графическими процессорами NVIDIA RTX A500 Pro. По планам компании HP, серия ZBook Firefly G11 будет выпущена уже в следующем месяце. Однако стоимость данного девайса пока не объявлена. Известно, что оба варианта будут иметь возможность увеличивать объём оперативной памяти DDR5 до 64 Гб, а объём хранилища PCIe Gen4 до 2 Тб.