Apple активно работает над своим первым складным устройством уже не менее пяти лет.

В последнее время появляется всё больше новостей о планах компании Apple по созданию складного устройства. В то время, когда крупные производители OEM активно развиваются в области складных устройств, технологический гигант из Купертино проявляет осторожность. Теперь появилась информация о новых разработках, ссылаясь на высокопоставленного представителя компании Apple, который раскрыл планы компании в отношении складных устройств.

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Согласно цитате представителя Apple, опубликованной в соцсети, компания после тщательного изучения рынка подтверждает свои планы выпустить свой первый складной iPhone в 2026 году. Официальный представитель также отметил, что устройство будет тоньше и легче, чем конкурирующие модели. Это обычно является основной проблемой для брендов в сегменте складных дисплеев. Apple в свою очередь на пути к решению данной проблемы. Также сообщается, что Apple может использовать передовые технологии в своем первом складном iPhone, которых не было в других подобных устройствах. Компании важно сделать уникальным свое устройство среди конкурентов на рынке складных смартфонов. Также утверждается, что Apple работает над своим первым складным устройством уже пять лет. Apple обычно не торопится с новыми продуктами, и при этом ей ещё предстоит выйти на рынок GenAI, который, как ожидается, состоится позднее в этом году.