Кроме того подтверждено, что на задней панели смартфона расположится 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX890 с поддержкой OIS.

Realme недавно представила на рынке Индии новые модели смартфонов - Realme 12 и Realme 12+. И теперь ожидается выход очередного устройства от компании - Narzo 70 Pro 5G. Хотя точная дата запуска Narzo 70 Pro 5G еще не была подтверждена компанией, но на странице продажи на Amazon уже появились некоторые ключевые особенности этого устройства. На обновленной странице указано, что смартфон будет иметь заднюю стеклянную панель с двухцветной отделкой.

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Согласно заявлению бренда, Realme Narzo 70 Pro 5G станет единственным смартфоном в своем сегменте с оригинальным стеклянным дизайном. Визуально это устройство имеет дугообразную форму и красивую двухцветную отделку. Верхняя часть, где расположен круглый модуль камеры, имеет глянцевую поверхность, в то время как остальная часть выглядит матовой. Было подтверждено, что Narzo 70 Pro 5G оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890 с поддержкой оптической стабилизации изображения. Однако, производитель еще не предоставил подробностей о других камерах смартфона. Предположительно, на задней панели находится тройная камера с разрешением 50 + 8 + 2 мегапикселей. Кроме того, компания сообщила о том, что в Narzo 70 Pro 5G уровень бесполезных приложений сократится более, чем на 60% в сравнении с прошлыми версиями смартфона.