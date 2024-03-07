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Китайская компания Realme активно работает над новой серией смартфонов под названием gt neo 6, которая будет предназначена для местного рынка. Ожидается, что данная линейка будет состоять из двух моделей: gt neo 6 и gt neo 6 se, которые, по предположениям экспертов, заменят прошлогодние модели gt neo 5 и gt neo 5 se соответственно.
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Появились утечки о характеристиках модели gt neo 6 se, обнародованные инсайдером Digital Chat Station. Согласно его информации, этот смартфон будет обладать OLED-дисплеем LPTO с разрешением 1,5K. Внутри его корпуса будет размещена батарея емкостью 5500 мА*ч и процессор Snapdragon 7+ Gen 3. Источник утверждает, что характеристики gt neo 6 se будут выделяться среди аналогичных устройств в своем ценовом сегменте. Особое внимание обращается на функцию LPTO, которая станет уникальной для данного смартфона и превзойдет по предложениям многие флагманские телефоны. Эта технология позволяет обеспечить более продолжительное время автономной работы при меньшем энергопотреблении. Кроме того, LPTO-дисплеи отличаются высокой производительностью, даже при переключении режимов работы.
Что касается модели gt neo 6, то считается, что он будет оснащен более мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 3. Среди других упоминаемых характеристик - OLED-дисплей с разрешением 1,5K, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Также следует отметить, что в ближайшее время ожидается выход нового смартфона OnePlus Ace 3v, релиз которого запланирован на конец этого месяца в Китае. Он станет первым телефоном в мире, оснащенным процессором Snapdragon 7+ Gen 3. Исходя из этого, можно предположить, что модель gt neo 6 se может появиться на рынке вскоре после выпуска OnePlus Ace 3v.