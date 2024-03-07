По заявлению компании, основные характеристики GT Neo 6 SE не имеют себе равных в своем ценовом диапазоне.

Китайская компания Realme активно работает над новой серией смартфонов под названием gt neo 6, которая будет предназначена для местного рынка. Ожидается, что данная линейка будет состоять из двух моделей: gt neo 6 и gt neo 6 se, которые, по предположениям экспертов, заменят прошлогодние модели gt neo 5 и gt neo 5 se соответственно.

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Появились утечки о характеристиках модели gt neo 6 se, обнародованные инсайдером Digital Chat Station. Согласно его информации, этот смартфон будет обладать OLED-дисплеем LPTO с разрешением 1,5K. Внутри его корпуса будет размещена батарея емкостью 5500 мА*ч и процессор Snapdragon 7+ Gen 3. Источник утверждает, что характеристики gt neo 6 se будут выделяться среди аналогичных устройств в своем ценовом сегменте. Особое внимание обращается на функцию LPTO, которая станет уникальной для данного смартфона и превзойдет по предложениям многие флагманские телефоны. Эта технология позволяет обеспечить более продолжительное время автономной работы при меньшем энергопотреблении. Кроме того, LPTO-дисплеи отличаются высокой производительностью, даже при переключении режимов работы.

Что касается модели gt neo 6, то считается, что он будет оснащен более мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 3. Среди других упоминаемых характеристик - OLED-дисплей с разрешением 1,5K, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Также следует отметить, что в ближайшее время ожидается выход нового смартфона OnePlus Ace 3v, релиз которого запланирован на конец этого месяца в Китае. Он станет первым телефоном в мире, оснащенным процессором Snapdragon 7+ Gen 3. Исходя из этого, можно предположить, что модель gt neo 6 se может появиться на рынке вскоре после выпуска OnePlus Ace 3v.