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СтарыйДед
Сертификация подтверждает наличие у Vivo Y03 быстрой зарядки мощностью 15 Вт и батареи на 5000 мА*ч
Данное устройство будет обладать как быстрой проводной зарядкой, так и технологией беспроводной зарядки.

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Компания Vivo готовится представить свой новый смартфон Vivo y03, который будет ориентирован как на мировой, так и на китайский рынки. Недавняя информация от национальной комиссии по коммуникациям Тайваня (NCC) дала понимание того, что ожидать от нового устройства серии Y. Согласно полученной сертификации NCC, модель v2332 официально подтверждает название Vivo Y03 и будет оснащена аккумулятором ёмкостью 4880 мА*ч, с ожидаемой рекламируемой ёмкостью в 5000 мА*ч. Благодаря этому аккумулятору, пользователи смогут воспользоваться быстрой проводной зарядкой мощностью 15 Вт, что значительно сократит время зарядки. В комплекте со смартфоном будет поставляться специальный адаптер модели v1530l0b0-us. Также следует отметить, что смартфон будет поддерживать технологию беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, что было подтверждено предыдущей сертификацией CQC. Сертификация Bluetooth SIG показала, что устройство будет оснащено Bluetooth 5.3 для подключения.

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Относительно производительности, ожидается, что Vivo Y03 будет работать на процессоре MediaTek Helio G85 SoC, с 4 ГБ оперативной памяти. Устройство будет поставляться с установленной операционной системой Android 14, что гарантирует использование новейшей ОС из "коробки". Результаты тестов производительности Geekbench показали, что устройство набрало 392 балла в одноядерных и 1304 балла в многоядерных тестах, что указывает на достойную производительность в своей категории. Объём хранения данных для Vivo y03 включает 64 ГБ встроенной памяти. Для тех, кому необходимо дополнительное пространство, смартфон оснащен слотом для карт microSD, с поддержкой расширенного хранилища емкостью до 1 ТБ, что обеспечивает гибкость для всех потребностей хранения.

#смартфон #vivo #смартфон 2024 #vivo y
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