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СтарыйДед
Samsung анонсирует новый 5G-смартфон среднего класса под управлением Android 14
Galaxy F15 5G в техническом плане похож на Galaxy A15 5G, но имеет увеличенную емкость аккумулятора и должен получать обновления в течение 5 лет.

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Технологический гигант Samsung расширяет свою линейку продуктов, представляя новый смартфон среднего класса - Galaxy F15 5G. Отойдя от ожидаемых моделей, таких как Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G, компания решила порадовать своих покупателей новым устройством под названием Galaxy F. Galaxy F15 5G обладает рядом особенностей, которые схожи с ранее выпущенным Galaxy A15 5G. Оба смартфона взяли за основу процессор MediaTek Dimensity 6100+, включающий четыре ядра Cortex-A76, четыре ядра Cortex-A55 и графический процессор Mali-G57 MP2. Samsung оснастила процессор среднего класса оперативной памятью объемом до 6 ГБ и встроенной памятью до 128 ГБ для Galaxy F. В то время как Galaxy A предлагает более высокие показатели оперативной (до 8 ГБ) и встроенной памяти (до 256 ГБ).

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Ключевым отличием Galaxy F15 5G является его более емкий аккумулятор на 6000 мА*ч, что на 20% превышает емкость аккумулятора Galaxy A15 5G (5000 мА*ч). Дисплей Galaxy F15 5G представлен 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080p и частотой обновления 90 Гц. В области фотосъемки устройство оснащено основной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, сверхширокоугольной камерой на 5 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Samsung гарантирует пятилетние обновления безопасности Android и четырехлетние обновления системы Android 14 для Galaxy F15 5G.

В настоящее время смартфон доступен только в Индии, где продажи стартуют 28 января. Цены варьируются от 11 999 индийских рупий (около 13 200 рублей) за модель с 4 ГБ оперативной памяти до 13 499 индийских рупий (около 14 900 рублей) за модель с 6 ГБ оперативной памяти. Оба варианта поставляются с 128 ГБ встроенной памяти.

#samsung #смартфон #galaxy #смартфон 2024 #galaxy f
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