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СтарыйДед
Infinix GT 20 Pro с 8-ядерным чипом Dimensity появился на Geekbench и других сертификационных сайтах
В результатах одноядерных и многоядерных тестов Geekbench устройство набрало 1005 и 3311 баллов соответственно.

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Сообщается, что технологическая компания Infinix в настоящее время занимается разработкой преемника популярной модели GT 10 Pro, которая была выпущена в августе прошлого года. Новое устройство будет называться GT 20 Pro, и это название уже официально подтверждено. Помимо этого, GT 20 Pro уже получил множество сертификатов и был замечен на платформе тестирования Geekbench. Из списков сертификации можно узнать некоторые ключевые характеристики устройства.

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В базах данных сертификации, таких как Geekbench, TUV, EEC и WiFi, появилась информация о смартфоне Infinix GT 20 Pro. Устройство имеет номер модели X6871. Geekbench раскрывает детали аппаратного обеспечения телефона, включая конфигурацию его процессора. Процессор состоит из четырех ядер с тактовой частотой 2 ГГц, трех ядер с тактовой частотой 3 ГГц и одного основного ядра с тактовой частотой 3,10 ГГц. Это может говорить о том, что в устройстве используется чипсет Dimensity 8200. Смартфон оборудован 12 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 14. В результатах тестов одноядерной и многоядерной производительности в Geekbench, устройство набрало 1005 и 3311 баллов соответственно.

Сертификация TUV Rheinland показывает, что Infinix GT 20 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 4900 мА*ч, который, возможно, будет заявлен как 5000 мА*ч. Кроме того, официальный сайт бренда указывает, что устройство также будет доступно в варианте с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

#смартфон #смартфон 2024 #infinix #infinix gt 10 pro #infinix gt
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