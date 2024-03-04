Ace 3V первым получит новый чип серии Snapdragon 7, а OnePlus 13 первым дебютирует со Snapdragon 8 Gen 4.

Следующее поколение смартфонов OnePlus может стать впервые оснащенным последними чипсетами Qualcomm Snapdragon. Новые утечки намекают, что флагманский OnePlus 13 вместе с моделью Ace 3v может предложить новые процессоры серий Snapdragon 8 и 7 Gen. Информатор Smart Pikachu сообщил данную информацию на Weibo. По всей видимости, Ace 3v будет первым устройством, оснащенным новым чипом Snapdragon 7. Аналитик добавил, что оно будет обладать дисплеем с разрешением 1,5K, обеспечивающим защиту для глаз, а также привычным уже для большинства смартфонов аккумулятором емкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

реклама

Это соответствует предыдущим утечкам от Smart Pikachu, в которых он утверждал, что флагманский телефон OnePlus 13 будет первым, работающим на Snapdragon 8 Gen 4 - будущем флагманском чипе Qualcomm. В недавних новостях было также упомянуто, что OnePlus уже работает над моделью OnePlus 13. Похоже, что телефон находится в стадии тестирования с прототипом процессора Snapdragon 8 Gen 4. Кроме того, в отчете говорится, что китайский бренд ищет альтернативный дизайн для этого устройства. Ожидается, что следующий телефон премиум-класса будет представлен примерно в конце этого года, подобно выпуску модели OnePlus 12 в декабре 2023 года.



