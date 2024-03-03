В сертификации пока нет информации о характеристиках устройства, но он может иметь те же внутренние компоненты, что и Meizu 21 Pro.

Судя по существующей информации, сейчас в разработке находится новый телефон Polestar, предназначенный для китайского рынка. Некоторые технологические эксперты предполагают, что это может быть обновленная версия Meizu 21 Pro, которая недавно была представлена в Китае.

И теперь изображения телефона Polestar появились в результате сертификации MIIT и показывают дизайн, идентичный флагманской модели Meizu. Он имеет логотип компании Polestar в центре и надпись "Polestar Phone" внизу. Пока нет информации о характеристиках устройства, но есть предположение, что оно может иметь те же внутренние компоненты, что и Meizu 21 Pro.

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Например, Meizu 21 Pro обладает 6,79-дюймовым дисплеем BOE Q9 OLED QHD+ с разрешением 3198 x 1368 пикселей и частотой обновления LPTO 120 Гц, а также яркостью в 1250 нит. Внутри устройства находится процессор Snapdragon 8 Gen 3, а оперативная память составляет 12 ГБ или 16 ГБ LPDDR5X, встроенной памяти - 256 ГБ или 512 ГБ UFS 4.0. Емкость аккумулятора Meizu 21 Pro составляет 5050 мА*ч, и он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Камера устройства включает 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а на задней части находятся основная камера с разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией изображения, 13-мегапиксельный широкоугольный объектив и макрообъектив, а также 10-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией изображения.

Meizu 21 Pro также предлагает ряд функций, включая ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (встроенный в диспле)й, интеллектуальное кольцо AICY с RGB-подсветкой, ИК-передатчик и два динамика. Опции подключения включают Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4, NFC и степень защиты от воды и пыли IP68.