Ожидается, что Snapdragon 8s Gen 3 с внутренним кодом «SM8635» будет обеспечивать производительность на том же уровне, что и прошлогодний Snapdragon 8 Gen 2.

В 2021 году Xiaomi представила линейку смартфонов Civi, ориентированную на молодую аудиторию. Устройства отличались ярким дизайном и превосходными селфи-камерами. Похоже, скоро ждет выход еще одной модели в данной серии — Civi 4, о которой недавно появилась новая неофициальная информация.

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Согласно инсайдеру Digital Chat Station, Xiaomi Civi 4 выйдет с процессором Snapdragon 8s Gen 3. При этом ещё двумя неделями ранее, предполагалось что данное устройство будет оснащено процессором Snapdragon 7+ Gen 3. Теперь ожидается, что производительность нового чипсета будет сравнима с прошлогодним флагманским Snapdragon 8 Gen 2. Также сообщается, что Civi 4 получит дисплей с разрешением 1,5K, металлическую рамку и стеклянную заднюю панель.

Что касается камеры, то ожидается основной модуль на 50 МП. Есть вероятность, что Xiaomi объединит усилия с компанией Leica для улучшения возможностей камеры, в особенности для селфи. При этом скорее всего, Civi 4 будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Xiaomi Civi 4 обещает стать достойным продолжением популярной линейки, предлагая своей аудитории стильный дизайн, высокую производительность и впечатляющие возможности для фото- и видеосъемки.