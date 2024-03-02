OPPO Find X7 стал самым мощным смартфоном AnTuTu в феврале 2024 года, а Samsung Galaxy S24+ и S24 Ultra оказались худшими по производительности устройствами на Snapdragon 8 Gen 3.

В текущем году Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 намеревается стать ведущим чипсетом для большинства производителей OEM. Однако его конкурент, Dimensity 9300, выглядит более эффективным в целом, что видно из продолжающегося превосходства SOC в рейтинге производительности Antutu.

В январе Oppo Find X7 на базе процессора MediaTek Dimensity 9300 впервые возглавил рейтинг производительности в Antutu. И даже после появления устройств на основе Snapdragon 8 Gen 3, таких как Xiaomi 14 Ultra, флагман Oppo по-прежнему удерживает свою позицию и в феврале.

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Однако когда речь заходит о новом флагманском смартфоне Xiaomi, он даже не попадает в список, что означает, что на данный момент он не является одним из десяти самых производительных Android-устройств в Antutu. Тем не менее, он всё же занимает 11-ое место в общем рейтинге. В целом, самыми производительными устройствами на Snapdragon 8 Gen 3 в списке являются Samsung Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

Судя по индивидуальным оценкам, Oppo Find X7 и Dimensity 9300 получают самые высокие оценки процессора среди всех устройств в списке. Если быть точным, все устройства на базе Dimensity 9300 в списке снабжены процессорами с более высокими показателями по сравнению с телефонами на Snapdragon 8 Gen 3. Однако в части графического процессора ситуация меняется: телефоны на Dimensity 9300 уступают своим аналогам на базе Snapdragon 8 Gen 3