ASUS ExpertBook B3 Flip 2024 поставляется со следующими вариантами процессора: Intel® Core™ 7 150U, Intel® Core™ 5 120U, Intel® Core™ 3 100U, Intel® Core™ i7-1355U, Intel® Core™ i5-1335U и Intel® Core™ i3-1315U.

Компания Asus представила обновленную версию ноутбука ExpertBook B3 Flip 2024, в котором заметны существенные улучшения, особенно в части процессора Intel Core 5/7. Хотя цена пока не раскрыта, ExpertBook B3 Flip предлагает множество функций, направленных на повышение производительности, возможностей подключения и удобства для пользователя. ExpertBook B3 Flip основан на универсальном дизайне, который позволяет экрану вращаться на 360 градусов в любом положении, обеспечивая полную гибкость. Эта инновационная конструкция шарнира позволяет легко переключаться между режимами ноутбука, планшета, палатки и подставки, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей. Кроме того, наличие камеры, направленной на окружающий мир, открывает новые возможности, а стилус с быстрой зарядкой обеспечивает удобный ввод данных для повышения производительности.

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ExpertBook B3 Flip 2024 доступен в следующих вариантах процессора: Intel Core 7 150u, 1,8 ГГц (кэш 12 МБ, 10 ядер), Intel Core 5 120u, 1,4 ГГц (кэш 12 МБ, 10 ядер), Intel Core 3 100u, 1,2 ГГц (кэш 10 МБ, 6 ядер), Intel Core i7-1355u 1,7 ГГц (кэш 12 МБ, до 5,0 ГГц, 10 ядер), Intel Core i5-1335u 1,3 ГГц (кэш 12 МБ, до 4,6 ГГц, 10 ядер), Intel Core i3-1315u 1,2 ГГц (кэш 10 МБ, до 4,5 ГГц, 6 ядер).

Стоит обратить внимание, что данное устройство не поддерживает использование дискретной графики. Ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1080p и частотой 60 Гц. Экран доступен в двух версиях: 250 нит и 400 нит, с поддержкой цветовой гаммы 45% NTSC и 72% NTSC соответственно, чтобы удовлетворить индивидуальные предпочтения. Кроме того, широкий выбор интерфейсов, включая Thunderbolt 4, USB-A, RJ45, microSD и аудиоинтерфейсы, обеспечивает пользователям разносторонние возможности подключения. Что касается защиты здоровья, ExpertBook B3 Flip включает антибактериальную защиту Asus и дисплей, сертифицированный TÜV Rheinland, который обеспечивает защиту для глаз. Кроме того, ноутбук может похвастаться расширенными возможностями подключения, включая технологию WiFi 6E, дополненную технологией Asus WiFi Master, а также дополнительную поддержку быстрой 4G LTE Nano-SIM.

Одной из выдающихся особенностей ExpertBook B3 Flip является передовая технология шумоподавления, которая расширяет возможности дистанционного обучения и ведения конференций. Технология двустороннего шумоподавления, основанная на искусственном интеллекте, использует сложные алгоритмы машинного обучения для фильтрации фонового шума и обеспечения чистой передачи голосовых вызовов и видеочатов. Кроме того, инновационная технология 3D-шумоподавления (3DNR) и физический экран веб-камеры способствуют расширению возможностей видеоконференций и дистанционного обучения. Что касается долговечности, ExpertBook B3 Flip создан для выдерживания суровых условий ежедневного использования и обладает сертификатом MIL-STD 810H. Ноутбук прошел тщательные испытания на прочность и падение. Кроме того, имеется водонепроницаемое покрытие и антибактериальное покрытие клавиатуры и опорной поверхности, которое предотвращает распространение бактерий.