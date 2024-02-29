Данное устройство оснащено восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой 2,4 ГГц, а Nova 12 Lite обладает процессором Qualcomm Snapdragon 778G SOC с такой же тактовой частотой.

Ранее на текущей неделе, загадочный мобильный телефон от Huawei был сертифицирован организацией TENAA. Устройство, судя по номеру модели FIN-AL60A, будет включено в серию Huawei Nova 12. А теперь стали известны его характеристики и изображения дизайна. Более того, также имеется сертификация от 3C.

реклама

Исходя из доступной информации, предстоящая модель Huawei FIN-AL60A может быть вариантом Huawei Nova 12 Lite, которая имеет номер модели FIN-AL60. Однако, официальное название устройства еще неизвестно. Изображения телефона на сайте TENAA подтверждают, что он будет выглядеть точно так же, как Nova 12 Lite. Даже характеристики указывают на то, что это одно и то же устройство, а сертификация 3C показывает, что оно также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Этот смартфон с поддержкой только 4G будет оснащен восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой 2,4 ГГц. Для справки: Nova 12 Lite также оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 778G SOC с такой же тактовой частотой. Таким образом, этот телефон может иметь тот же чип. Кроме того, устройство будет обладать 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412 × 1084 пикселя. Этот дисплей должен иметь частоту обновления 120 Гц и затемнение SHIM на 1440 Гц. На задней стороне телефона будет основная камера на 50 Мп в сочетании со сверхширокоугольным модулем на 8 Мп. На передней панели будет размещена селфи-камера на 60 Мп. Также телефон будет работать на HarmonyOS и будет иметь аккумулятор емкостью 4500 мА*ч.