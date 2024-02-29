Также официальный аккаунт iQOO в социальной сети также поделился еще одним тизерным изображением, демонстрирующим iQOO Z9 в зеленом цвете.

Запуск смартфона IQOO Z9 уже совсем близок, и компания представила новые тизеры этого будущего устройства. Один из тизеров утверждает, что IQOO Z9 будет самым быстрым телефоном в своем классе. Генеральный директор IQOO India поделился изображением в качестве доказательства, что IQOO Z9 5G действительно будет самым быстрым смартфоном в своей категории благодаря процессору MediaTek Dimensity 7200 SoC. Предполагается, что стоимость Z9 будет около 20 000 индийских рупий (примерно 22 200 рублей). Таким образом, этот предстоящий смартфон несомненно станет одним из самых мощных устройств в этом ценовом диапазоне.

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Хотелось бы напомнить, что этот же чипсет используется в смартфонах Redmi Note 13 Pro+, IQOO Z7 Pro, Vivo V27, Vivo T2 Pro 5G и других. Кроме того, официальная страница IQOO в социальных сетях также опубликовала еще одно тизерное изображение, демонстрирующее IQOO Z9 в зеленом цвете.

Судя по полученной информации на данный момент, Z9 5G будет оснащен 120-герцевым OLED-дисплеем с разрешением FHD+. Ожидается, что устройство будет работать на аккумуляторе емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Смартфон будет работать на ОС Android 14 с пользовательской оболочкой Funtouch OS 14 изначально и будет иметь сканер отпечатков пальцев под дисплеем для обеспечения безопасности. Китайский бренд планирует представить телефон 12 марта.