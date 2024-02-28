Также они имеют одинаковый 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Официально представлена новая серия смартфонов Tecno Camon 30, в которую входят модели Camon 30 и Camon 30 5G. Оба устройства оснащены мощными чипсетами Helio G99 и Dimensity 7020 соответственно. Также в линейку включены Camon 30 Pro 5G и Camon 30 Premier 5G, которые имеют более мощный чипсет Dimensity 8200 Ultra. Весь ассортимент был представлен на выставке MWC 2024.

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Camon 30 Premier 5G и Camon 30 Pro 5G оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Версия Pro не поддерживает LPTO, в то время как Premier обладает данной функцией. Разрешение экрана в модели Premier составляет 1,5K (1264 x 2780 пикселей), в то время как Pro предлагает Full HD+ (1080 x 2436 пикселей). Оба смартфона оснащены чипсетом Dimensity 8200 Ultra. Camon 30 Pro 5G поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, в то время как версия Premier предлагает 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, Premier также предлагает до 12 ГБ виртуальной оперативной памяти. Camon 30 Premier и Camon 30 Pro 5G имеют аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт. Оба телефона работают на операционной системе Android 14, с прошивкой HIOS 14. Также они оснащены ИК-передатчиком, экранным сканером отпечатков пальцев и двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Модели Camon 30 Premier и Pro оснащены фронтальной камерой разрешением 50 мегапикселей с автофокусом и двойной светодиодной вспышкой. Самые большие отличия у этих смартфонов в задней камере. Обе модели оснащены основной камерой Sony IMX890 с разрешением 50 мегапикселей и поддержкой оптической стабилизации изображения, а также 50-мегапиксельным широкоугольным объективом. Однако, версия Pro имеет дополнительный 2-мегапиксельный датчик глубины, тогда как версия Premier предлагает 50-мегапиксельный перископный телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм и поддержкой до 60-кратного гибридного зума. Camon 30 Premier также оснащен уникальной системой визуализации PolarAce от Tecno, специализированным провайдером интернет-услуг, который предлагает такие функции, как шумоподавление AI для HDR-видео, 4K Ultra Night Vision и передачу точных тонов кожи.