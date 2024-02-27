При помощи прототипа Coolmax удалось снизить температуру чипсета на 10 градусов Цельсия.

С развитием игровой индустрии все большую популярность приобретают игровые телефоны. В связи с этим, компания Infinix представляет новый прототип технологии охлаждения под названием Coolmax, который предназначен для поддержания оптимальной температуры игровых телефонов даже при интенсивном использовании.

Coolmax, встроенный в концептуальное игровое устройство, продемонстрировал впечатляющие результаты, позволяя снизить температуру чипсета на 10 градусов Цельсия. Эта внутренняя система объединяет термоэлектрический кулер и вентилятор, расположенные над чипсетом и разделенные только термопастой, что позволяет избежать неэффективности внешних кулеров.

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Прототип оснащен процессором Dimensity 9300 от MediaTek, который обладает четырьмя мощными ядрами Cortex-X4. Это позволило устройству достичь хорошего результата в тестах Antutu, где оно набрало более 2,2 миллиона баллов. Данная функция поддерживается платформой искусственного интеллекта, которая распределяет задачи по ядрам центрального процессора, обеспечивая оптимальную производительность. Стоит отметить, что эти цифры не основаны на реальных условиях использования.

В отличие от других игровых телефонов, которые полагаются только на воздушное охлаждение, устройство Coolmax представляет собой более эффективный модуль, способный снизить температуру ниже ожидаемого для простой циркуляции воздуха. Благодаря этому геймеры могут рассчитывать на более высокую производительность без перегрева устройства. Кроме того, концептуальный телефон оснащен процессором Pixelworks, который помогает графическому процессору, обещая частоту обновления дисплея до 180 Гц для разрешений FHD+ и 144 Гц для разрешений QHD+, устанавливая новый стандарт для игровых дисплеев.

Хотя компания Infinix планирует выпустить игровой телефон позднее в 2024 году, подробности о его функционале пока остаются в секрете. Однако ожидания высоки, учитывая потенциал, заложенный в данной концепции.