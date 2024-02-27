Snapdragon X80 и FastConnect 7900 от Qualcomm представляют собой важный шаг в развитии мобильных технологий, обеспечивая высокую скорость передачи данных, стабильное соединение и энергоэффективность.

На выставке Mobile World Congress 2024 в Барселоне компания Qualcomm представила ряд инновационных разработок в области мобильных технологий и связи следующего поколения. Одной из главных новинок стал модем Snapdragon X80 5G, позволяющий достичь впечатляющих скоростей передачи данных до 10 Гбит/с и загрузки до 3,5 Гбит/с. Благодаря поддержке 5G Advanced, данная система обеспечивает надежность соединения, повышенную пропускную способность и минимальную задержку. Использование искусственного интеллекта позволяет еще более эффективно использовать ресурсы и повысить производительность устройства. Модем Snapdragon X80 предназначен для широкого спектра устройств, включая смартфоны, мобильные широкополосные устройства, компьютеры, устройства виртуальной и дополненной реальности, автомобили и точки беспроводного доступа.

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Другой значимой разработкой является система мобильной связи FastConnect 7900, которая объединяет в себе технологии Wi-Fi 7, Bluetooth и сверхширокополосной связи. Поддержка Wi-Fi 7 позволяет достичь скоростей передачи данных до 5,8 Гбит/с и обеспечивает стабильное беспроводное соединение. Улучшенные функциональные возможности Bluetooth 5.4 и ultra-wideband (UWB) обеспечивают точность геолокации и бесконтактной связи. Энергоэффективная конструкция FastConnect 7900 также способствует продолжительному сроку службы батареи устройств.

Кроме того, Qualcomm представила Qualcomm AI Hub - платформу, улучшающую возможности подключения нового поколения на основе искусственного интеллекта. AI Hub совместим с модемом Snapdragon X80, системой FastConnect 7900 и другими платформами Qualcomm, предоставляя широкий спектр вариантов для продвинутой работы с искусственным интеллектом.