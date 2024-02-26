TCL NXTPAPER 14 также предлагает снижение нагрузки для глаз, но по меньшей цене, чем профессиональный вариант.

На выставке CES в прошлом месяце был представлен планшет TCL Nxtpaper 14 Pro. И сегодня, на выставке MWC 2024, бренд анонсировал новый вариант планшета - не профессиональную модель. Данный вариант является дополнением к линейке Nxtpaper 3.0. Новая модель является урезанной версией Pro в техническом плане, но сохраняет его основной смысл. Ключевой особенностью Nxtpaper 14 является инновационная технология отображения, которая снижает нагрузку на глаза пользователя.

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Дизайн Nxtpaper 14 идентичен модели Pro. На задней панели присутствует круглый модуль камеры с 5-мегапиксельным датчиком. В то же время, фронтальная панель имеет двойную камеру на 13 и 5 мегапикселей. Экран Nxtpaper 14 имеет такой же массивный 14-дюймовый размер, окруженный симметричными рамками. Разрешение дисплея составляет 2400 х 1600 пикселей, с частотой обновления 60 Гц. Кроме того, планшет поддерживает использование стилуса. Отличительной чертой планшета является технология Nxtpaper 3.0, которая была разработана компанией и снижает вредное воздействие синего света, обеспечивая комфортное чтение, просмотр страниц веб-сайтов и видео.

Внутренние характеристики Nxtpaper 14 включают процессор MediaTek Helio G99, наличие 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Планшет также оборудован аккумулятором емкостью 10 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Компания TCL заявляет, что Nxtpaper 14 поступит в продажу позднее в этом году по цене менее 400 долларов.