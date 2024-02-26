Дополнением к этому мощному чипу является технология CoolMax, целью которой является предотвращение перегрева.

На мероприятии MWC 2024 (Mobile World Congress) компания Infinix представила новый флагманский игровой смартфон - Infinix GT Ultra. Устройство будет оснащено последними технологическими инновациями бренда и предлагает высокую производительность, что было продемонстрировано в ходе крупной конференции.

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Infinix сфокусировалась на четырех основных областях, предлагая новые игровые технологии высокого класса. Эти области включают оптимизацию процессора, графики, охлаждения и искусственного интеллекта.

Официальными данными подтверждается, что Infinix GT Ultra получит процессор MediaTek Dimensity 9300, который является флагманским чипом. Технология Coolmax будет дополнением к мощному процессору, предотвращая перегрев. С помощью Coolmax температура устройства будет снижена на 10 градусов Цельсия. Благодаря своим инновационным функциям и характеристикам новый игровой телефон Infinix GT Ultra смог получить высокий балл на тесте Antutu - 2 215 639 баллов.

Кроме того, Infinix использует визуальные процессоры от Pixelworks, обеспечивая частоту обновления экранов до 180 Гц для панелей FHD+ и 144 Гц для дисплеев WQHD+. Однако пока неясно, в какой конфигурации будет представлен Infinix GT Ultra.

Еще одним важным анонсом на мероприятии MWC стали две новые технологии зарядки - Infinix AirCharge и аккумулятор Infinix Extreme Temp. Infinix AirCharge - это технология беспроводной зарядки на основе магнитного резонанса. Аккумулятор Infinix Extreme Temp разработан специально для зарядки при экстремальных температурах, даже до -40 градусов по Цельсию.

К сожалению, дополнительные детали пока неизвестны, однако полную информацию следует ожидать уже в ближайшее время.