В комплект подарочной коробки входят профессиональный набор для фотосъемки Xiaomi 14 Ultra, защитный кожаный чехол с интересной текстурой и беспроводное зарядное устройство Xiaomi мощностью 80 Вт.

Официальный сайт компании Xiaomi в соц.сети Weibo объявил о выпуске эксклюзивной подарочной коробки Xiaomi 14 Ultra. Этот набор, созданный совместно со студией Zhang Yimou Studio, состоит из тщательно подобранных аксессуаров, которые дополняют флагманский смартфон компании. В комплект подарочной коробки входят профессиональный набор для фотосъемки Xiaomi 14 Ultra, защитный кожаный чехол с интересной текстурой, долгожданное беспроводное зарядное устройство Xiaomi мощностью 80 Вт и встроенной системой охлаждения, а также сам смартфон. Хотя официальная цена на этот специальный подарочный набор пока не объявлена, отдельные компоненты обещают повысить комфорт и функциональность Xiaomi 14 Ultra.

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На недавнем мероприятии, состоявшимся 22 февраля, компания Xiaomi представила беспроводное зарядное устройство с вертикальной подставкой и встроенной системой охлаждения мощностью 80 Вт по цене 499 юаней (около 6 400 рублей). Это улучшенное зарядное устройство поддерживает адаптивную зарядку с двумя катушками, что обеспечивает совместимость со смартфонами Xiaomi и другими устройствами, поддерживающими беспроводную зарядку. В сочетании с Xiaomi 14 Ultra оно позволяет быстро заряжать устройство. Полная его зарядка займёт 49 минут, что обеспечивает бесперебойное использование в течение всего дня.

Кроме того, Xiaomi представила профессиональный фотографический набор Xiaomi 14 Ultra по цене 999 юаней (примерно 13 000 рублей). Этот набор с интерфейсом Type-C и минимальной задержкой оснащен встроенным аккумулятором емкостью 1500 мА*ч и поддерживает технологию Xiaomi HyperCharge мощностью 90 Вт. Кроме этого, данный набор также заряжает телефон при падении его мощности ниже 80%, поэтому является своего рода маленьким портативным аккумулятором, который прикрепляется к телефону. Xiaomi отмечает, что данный гаджет позволяет продлить время работы аккумулятора Xiaomi 14 Ultra на 23%, что может быть очень полезно.

В итоге можно сказать, что ограниченный подарочный набор Xiaomi 14 Ultra предлагает широкий выбор аксессуаров, удовлетворяющих различные потребности пользователей и подчеркивающих приверженность Xiaomi к инновациям в мобильной индустрии.