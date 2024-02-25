Известно, что оперативная память будет варьироваться от 4 ГБ до 12 ГБ ОЗУ, а встроенная память - от 64 ГБ до 512 ГБ.

На сертификационной платформе TENAA появился загадочный смартфон под номером модели rmx3993, что дает понять о скором его выпуске. Раньше новинку обнаружили в базе данных сайта радиосертификации.

Изначально подразумевалось, что это будет Realme GT Neo 6, так как о его характеристиках не было никакой информации. Однако сертификация TENAA показывает, что это скорее всего будет бюджетный телефон с поддержкой 5G для рынка Китая. Официальное название пока остается тайной.

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Согласно листингу на TENAA, смартфон Realme rmx3993 будет оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем HD+. Под корпусом будет скрываться неизвестный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц. Об оперативной памяти и внутреннем хранилище известно, что варианты будут варьироваться от 4 ГБ до внушительных 12 ГБ ОЗУ и от 64 ГБ до 512 ГБ встроенной памяти. Хотя устройство rmx3993, по всей видимости, будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, нет ясности относительно его возможностей быстрой зарядки.

Что касается камеры, то у него будет 50-мегапиксельная задняя камера и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Другие полезные функции включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев и слот для карт памяти microSD, чтобы расширить память.

Realme rmx3993 имеет размеры 165,6 x 76,1 x 7,89 мм и весит 209 г. Может, уже в следующих отчетах будут представлены окончательное название и изображения устройства. В то же время Realme готовится представить серию Realme 12 Pro в Китае 27 февраля. Индийское подразделение бренда также готово выпустить три новых телефона в Индии.

Серию Realme 12 планируется запустить 6 марта, тогда как предположительно Narzo 70 Pro 5G также выйдет в том же месяце.