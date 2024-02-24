На этой неделе компания Huawei представила свой новый складной телефон Pocket 2 в форме раскладушки.

Это устройство является преемником смартфона Huawei Pocket S, который был выпущен в 2022 году. Пока что Pocket 2 недоступен для покупки, однако его официальный релиз запланирован на 1 марта 2024 года. В преддверии выхода на рынок, компания Huawei уже огласила цены на запасные части для смартфона Pocket 2.

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Можно отметить, что материнская плата является наиболее дорогой составляющей устройства. Вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 3299 юаней, модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти оценивается в 3699 юаней, а версия с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти доступна по цене 4399 юаней. Дисплей является вторым по стоимости компонентом. С другой стороны, самой доступной деталью, не считая кабеля для зарядки и передачи данных, является ресивер.

Выше опубликовано изображение с полной информацией о ценах на запасные части для Huawei Pocket 2. Важно отметить, что эти цены отражают только расходы на ремонт в Китае. Кроме того, указанные цены являются лишь ценами компонентов, а фактическая стоимость ремонта может изменяться в зависимости от степени повреждения. Кроме стоимости запасных частей, необходимо учесть оплату труда, связанную с проведением ремонтных работ. Стоимость труда варьируется от 50 до 100 юаней в зависимости от уровня обслуживания. В случае негарантийного ремонта общая стоимость будет состоять из суммы цен на запасные части и оплаты труда. (P. S. Курс 1 юаня на момент написания составляет 12,8 рублей).