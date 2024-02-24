MediaTek и Google выпустят пакет приложений (APK), работающий на Dimensity 8300 и Dimensity 9300, для расширения совместимости с Gemini Nano.

Технологическая компания MediaTek объявила о сотрудничестве с Google, чтобы улучшить возможности искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах, работающих на базе чипсетов Dimensity 9300 и 8300. Основной целью этого партнерства является оптимизация Gemini Nano от Google - крупной языковой модели (LLM), разработанной для мобильных устройств, чтобы она более эффективно работала на процессорах MediaTek.

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Смартфоны часто полагаются на облачные решения для выполнения сложных задач ИИ. Оптимизация Gemini Nano под эти чипсеты Dimensity позволит устройствам выполнять больше вычислений ИИ прямо на самом устройстве. Такой подход предлагает несколько преимуществ, включая повышенную конфиденциальность, улучшенную безопасность, большую надежность, сниженную задержку (быстрый отклик) и возможность работы даже при ограниченном подключении к Интернету. На данный момент всего лишь несколько смартфонов оснащены процессорами MediaTek Dimensity 9300 и Dimensity 8300. Первый из них является премиальной системой на кристалле (SoC). Второй - это чипсет среднего и премиального класса.

Теперь, когда MediaTek также присоединяется к развитию искусственного интеллекта, надежные функции ИИ от Google уже не ограничиваются чипами от Qualcomm, Samsung и Google, которые доминируют на рынке. Кроме того, акцент на чипсете Dimensity 8300 означает, что в скором времени даже более доступные устройства среднего класса смогут использовать расширенные возможности искусственного интеллекта на своих устройствах.