В предстоящем обновлении HarmonyOS NEXT компания Huawei стремится предоставить улучшенную Harmony, уделяя особое внимание приложениям, плавности, безопасности, интеллекту и взаимосвязи.

Ранее компания Huawei запустила программу бета-тестирования HarmonyOS 4, которая охватила более 67 моделей в два этапа. Сейчас компания анонсирует публичную бета-программу HarmonyOS 4, доступную для еще 12 смартфонов и пяти моделей умных часов, включая серии Huawei P30 и Mate 20. Пользователи теперь могут обновить свои устройства до последней версии HarmonyOS через приложение Huawei Sports Health или непосредственно из настроек своих умных часов.

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Кроме того, на церемонии представления Huawei Pocket 2, которая прошла 22 февраля, Юй Чэндун объявил о планах по выпуску основного обновления системы Hongmeng предстоящей осенью. Это обновление, получившее название HarmonyOS Next, направлено на дальнейшее улучшение удобства пользования, с фокусом на ядре Hongmeng и системных приложениях, и создает основу для более интегрированной и оптимизированной экосистемы.

Список моделей смартфонов, участвующих в публичной бета-версии HarmonyOS 4, включает:

Также несколько моделей умных часов Huawei также получают официальные обновления HarmonyOS, включая:

Для облегчения процесса обновления Huawei предоставляет пользователям четкие инструкции. На мобильных устройствах пользователи могут перейти в приложение Huawei Sports Health и проверить наличие обновлений. На умных часах пользователи могут обновить ПО прямо из меню настроек.