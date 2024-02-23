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СтарыйДед
Бренды Vivo и iQOO ведут разработку своих новых планшетов с процессорами Snapdragon и Dimensity
Будущие Vivo Pad 3 и Pad 3 Pro будут оснащены процессорами Snapdragon 8S Gen 3 и Dimensity 9300 соответственно, а iQOO Pad Air и iQOO Pad 2 неизвестными Snapdragon и Dimensity соответственно.

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В мае прошлого года компания iQOO представила свой первый планшет iQOO Pad, оснащенный чипсетом Dimensity 9000 Plus. В этом году ожидается выпуск преемника первого поколения - iQOO Pad 2. Кроме того, бренд также работает над более доступной моделью, которая будет называться iQOO Pad Air. Инсайдер под ником Digital Chat Station раскрыл информацию о чипсетах обоих устройств.

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На изображении выше видно, что Digital Chat Station говорит о брендах Vivo и iQOO. Сообщается, что Vivo также разрабатывает Vivo Pad 3 и Pad 3 Pro, ожидается, что они будут оснащены процессорами Snapdragon 8S Gen 3 и Dimensity 9300 соответственно. Кроме того, суббренд iQOO также работает над iQOO Pad Air 2 и iQOO Pad 2. Источник информации утверждает, что iQOO Pad Air 2 будет оснащен процессором Snapdragon, в то время как iQOO Pad 2 будет оснащен процессором Dimensity SOC. Он также сообщил, что оба бренда работают над Vivo TWS 4 и iQOO TWS 2, а также ведётся работа над усовершенствованием планшетов и беспроводных наушников предыдущего поколения.

Судя по всему, скоро будет представлен новый планшет IQOO Pad Air, который уже получил сертификацию 3C. В информации 3C указано, что модель планшета IPA2451 поддерживает быструю зарядку на 44 Вт. Предполагается, что IQOO Pad Air может быть переименованной версией Vivo Pad Air на базе Snapdragon 870, который был представлен в Китае в августе 2023 года.

При этом iQOO Pad первого поколения был улучшенной версией Vivo Pad 2. Таким образом, существует вероятность того, что iQOO Pad 2 может быть переименованной или модифицированной версией предстоящего Vivo Pad 3 Pro. Предыдущие утечки от Digital Chat Station также показывают, что Vivo Pad 3 будет оснащен процессором Snapdragon 8S Gen 3 (SM8635), ЖК-дисплеем с разрешением 2,8K и поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. В то же время Vivo Pad 3 Pro получит ЖК-дисплей с разрешением 3K, чип Dimensity 9300 и зарядку на 80 Вт. Можно предположить, что предстоящая модель IQOO TWS 2 также будет обновленной версией будущей модели Vivo TWS 4.

#планшет #iqoo #pad #pad pro
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