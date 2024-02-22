Запуск Oppo Find N5 теперь отложен со второго квартала 2024 до четвертого квартала этого же года.

На прошлой неделе было упомянуто, что компании Oppo и Vivo могут покинуть рынок складных смартфонов. Однако недавно представитель Oppo опроверг это утверждение. Согласно свежим данным, Oppo возможно выпустит как минимум одну модель складного телефона в 2024 году, хотя планируемая ранее дата запуска будет перенесена.

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Инсайдер с ником @chunvn8888 сообщил в одной из социальных сетей, что разработка Oppo Find N5 Flip была прекращена. С другой стороны, запуск Oppo Find N5 был отложен с четвертого квартала на второй. Причиной этого решения являются низкие продажи и перенасыщение рынка моделью Find N5.

Исследовательская фирма TrendForce также указывает на то, что Oppo и Vivo намекнули на отсутствие планов выпуска складных раскладушек в 2024 году, однако обе компании планируют представить горизонтальные складные телефоны в виде книги. Выпуск вертикальных раскладных телефонов слишком дорого обходится для этих китайских брендов, что негативно сказывается на их прибыльности. И это несмотря на то, что Oppo Find N3 Flip стал самой продаваемой складной раскладушкой в Китае в 2023 году.

В то же время поклонники складных смартфонов с большим горизонтальным экраном могут быть довольны тем, что запуск Oppo Find N5 лишь отложен, а не отменен. Это также означает, что можно ожидать выпуска модели OnePlus Open 2, который, вероятно, будет являться моделью Find N5 с брендом OnePlus для некоторых рынков.