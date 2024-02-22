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СтарыйДед
Живые изображения Samsung Galaxy A55 просочились перед запуском
Устройство будет иметь фирменный дизайн для Samsung, включая тройную заднюю камеру.

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После успешного выпуска серии Galaxy S24, Samsung теперь сконцентрировался на разработке устройств среднего класса A-серии. Вслед за прекращением производства серии Galaxy A7x, планируется, что флагманом станет Galaxy A55. По словам информатора Мукла Шарма, который делится важными подробностями, устройство будет иметь классический дизайн Samsung и тройную камеру на задней панели. Основной датчик камеры будет иметь разрешение 50 МП, вторичные - 12 МП и 5 МП, а передняя камера - 32 МП для отличных селфи. По слухам, дизайн смартфона будет иметь плоские стороны и металлическую рамку. Ожидается, что устройство будет оснащено плоским 6,5-дюймовым дисплеем со скоростью обновления 120 Гц, что обеспечит плавное визуальное восприятие.

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Также ожидается, что Galaxy A55 5G будет доступен с внутренней памятью 128 ГБ и 256 ГБ, а также с 12 ГБ оперативной памяти. Сообщается, что Galaxy A55 5G будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч и поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, а также будет работать на процессоре Exynos 1480 Soc и графическом процессоре Xclipse 530. Galaxy A55 5G будет представлен в различных цветовых вариантах, таких как Awesome Ice Blue, Awesome Lilac и Awesome Navy Blue. Релиз Galaxy A54 состоялся в первой половине марта прошлого года. Учитывая это и то что устройство уже появилось на некоторых сертификационных сайтах, можно ожидать, что скоро оно поступит в продажу.

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Chihonya
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опять съехал типа, вон Китя правильно написал, защекоин ты майнишь после принятия майкопского у Лехи)
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Блейд
13:17
Ой а кто это у нас проголодался? что бедолага всё печально что ли?
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nonses84
13:14
Олигархня Украины, которая начала эту войну, вполне себе платиспособная, но не будет этого делать , т.к. охренительно жадная.
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Chihonya
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на счет флешек не знаю ваще)
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Chihonya
13:12
береги сiчовий мiхур, майкопский пивопоедатель, не ровен час, обацыця на 15 коробок от карт моцьных)
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OgoGoLog
13:11
Суеверные. Им число 13 не нравится. Я думаю они украдкой понимали, что 13-й пакет мог стать для них последним. Ждём реакцию Индии и Китая, фирмы которых в него попали.
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Блейд
13:11
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Chihonya
13:10
Запупышкин, не свисти,ты писал про конкретную монету, какая аренда, не знаешь уже как со своей брехни выкрутиться?
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Anton Gushin
13:07
Нет 240 hz , нет g-sync, не oled. За такие деньги можно проходить мимо.
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