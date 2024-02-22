Компания анонсировала несколько ретро-игр от разработчика Rare, в число которых входят классические игры для NES, SNES и Nintendo 64

На последнем мероприятии Nintendo Direct было анонсировано немало интересных новинок, но для истинных ценителей ретро-игр главной новостью стало появление пяти классических игр от разработчика Rare в сервисе Switch Online. Эти игры охватывают все основные домашние приставки Nintendo: Super Nintendo Entertainment System (SNES), Nintendo Entertainment System (NES) и Nintendo 64 (N64). В число перенесенных игр вошли: Battletoads in Battlemaniacs (SNES), Snake Rattle 'n Roll (NES), Blast Corps (N64), R.C. Pro-Am (NES) и Killer Instinct (SNES).

реклама

Стоит отметить, что четыре из этих игр (а также несколько других от Rare) уже давно доступны на Xbox. Однако Battletoads in Battlemaniacs оставалась эксклюзивом для SNES с момента ее выпуска в 1993 году. Это первый раз, когда эта игра стала доступна на другой платформе (если не считать бразильский выпуск для Master System в 1996 году). Некоторые игроки были удивлены тем, что Nintendo решила перенести на Switch Online версию Killer Instinct для SNES, а не более точную к аркадной версии Killer Instinct Gold для N64. Впрочем, это объясняется тем, что Killer Instinct Gold уже включена в состав сервиса Rare Replay на Xbox.

Все эти игры уже доступны для скачивания и игры через сервис Nintendo Switch Online. Однако для запуска Blast Corps требуется подписка на расширенный пакет сервиса, поскольку эта игра доступна на N64. Возвращение этих классических игр на современные платформы — отличная новость для всех поклонников ретро-гейминга. Эти игры были очень популярны в свое время, и они по-прежнему способны подарить немало удовольствия от игры.