Помимо названия Enjoy 70z, компания Huawei также раскрыла некоторые детали дизайна и особенности новинки.

22 февраля в Китае компания Huawei представит новый смартфон из серии Enjoy. Согласно информации, устройство будет доступно для предзаказа с 10:08 по местному времени в официальном интернет-магазине компании. Грядущая модель получила название Huawei Enjoy 70Z. Помимо названия, компания также раскрыла некоторые детали дизайна и особенности новинки.

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Ожидается, что Enjoy 70Z будет оснащен впечатляющей батареей емкостью 6000 мА*ч, но пока неизвестно, какая будет скорость зарядки для устройства. Также стоит отметить, что смартфон получит встроенную память объемом 256 ГБ. В качестве операционной системы будет использоваться HarmonyOS 4. Вышеупомянутые функции соответствуют стандартной модели Enjoy 70, однако дизайн у них будет отличаться. Новый Enjoy 70Z будет иметь старую компоновку камеры, в то время как задняя панель Enjoy 70 очень похожа по дизайну на флагманскую серию P60.

Отдельно стоит упомянуть модель Enjoy 70 Pro. Она оснащена круглым модулем камеры, дисплеем FHD+ с круглым отверстием под камеру в центре, процессором Qualcomm Snapdragon 680, основной камерой на 108 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мА*ч и поддержкой зарядки мощностью 40 Вт. Стандартная модель Enjoy 70 в свою очередь оснащена процессором Hisilicon Kirin 710A SoC, дисплеем HD+ с каплевидным вырезом, основной камерой на 50 Мп и поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт.