Первоначальные тесты предполагают небольшой прирост производительности графического процессора, но при этом результаты Geekbench намекают на значительное улучшение вычислительной мощности.

В интернете активно обсуждают грядущий чипсет Dimensity 9400 от MediaTek, предполагая, что компания продолжит сотрудничество с ARM в разработке процессоров и графических процессоров. Известный информатор Digital Chat Station предоставил информацию о спецификациях, раскрывая ожидаемую производительность будущего флагманского SOC. По предыдущим сообщениям Digital Chat Station в Weibo, Dimensity 9400 будет иметь конфигурацию из одного ядра Cortex-X5 и трех ядер Cortex-X4, основанных на 3-нм техпроцессе TSMC "N3e" второго поколения. Также источник утверждает, что этот набор микросхем представит новый графический процессор серии ARM Immortalis-G9xx, который станет преемником Immortalis-G720, представленного в Dimensity 9300.

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Хотя подробности модели графического процессора Immortalis пока остаются неизвестными, предположения DCS дают основание полагать, что он может называться Immortalis-G920. Однако первоначальные оценки производительности указывают на небольшое улучшение по сравнению с предшественником. Отчеты тестов GFXBench Aztec свидетельствуют о 12% повышении производительности: Dimensity 9400 достигает 110 кадров в секунду по сравнению с 99 кадрами в секунду у Dimensity 9300. Однако стоит относиться с некоторым скептицизмом к этим оценкам, учитывая ненадежность тестов на непредставленном оборудовании.

Дальнейшие выводы из предполагаемых оценок Geekbench 6 показывают обещающие результаты производительности Dimensity 9400: одноядерный балл составляет 2700, а многоядерный балл приближается к отметке 10 000, что является значительным прогрессом по сравнению с многоядерным баллом Dimensity 9300, около 7500. В ходе сравнения с многоядерной производительностью Snapdragon 8 Gen 4, о которой ходят слухи, MediaTek движется к значительным улучшениям поколений, догоняя даже настольный класс Apple M3, что отражает заметный прогресс в вычислительной мощности смартфонов. Важно отметить, что результаты тестов лишь предоставляют информацию, в то время как реальная производительность зависит от множества факторов помимо вычислительной мощности.