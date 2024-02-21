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СтарыйДед
Всё три модели из серии Camon 30 получат аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с зарядкой на 70Вт
Смартфоны Camon 30 5G, Camon 30 Pro 5G и Camon 30 Premier 5G от компании Tecno будут для бюджетного и среднего сегмента рынка.

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Компания Tecno, вероятно, готовит к выпуску новую серию смартфонов Camon 30, которая станет преемницей моделей Camon 20. Несмотря на то, что официального анонса еще не было, последнее поколение смартфонов среднего класса уже замечено на двух сертификационных платформах, раскрыв некоторые из его характеристик.

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Один из вариантов Camon 30 был замечен в процессе сертификации ТРДА ОАЭ. Он выглядит как смартфон бюджетного уровня с поддержкой 4G LTE и имеет номер модели CL6. То же самое устройство было также обнаружено на платформе FCC, что подтвердило его совместимость с 4G LTE. В сертификации было отмечено также наличие аккумулятора емкостью 5000 мА*ч. Кроме того, на веб-сайте Tecno в декларации соответствия указаны характеристики аккумуляторов и скорость зарядки других моделей из серии Camon 30. Кроме Camon 30, в серии также будут представлены модели Camon 30 5G, Camon 30 Pro 5G и Camon 30 Premier 5G с номерами моделей CL6, CL7, CL8 и CL9 соответственно. Декларация соответствия также подтверждает, что Camon 30 5G и Camon 30 Pro 5G также будут оснащены тем же аккумулятором емкостью 5000 мА*ч.

Интересно отметить, что устройства будут поставляться с адаптером питания U700TKA, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 70 Вт. Недавно Tecno Camon 30 Premier получил сертификацию от TUV. Кроме того, в декабре 2023 года Camon 30 Premier также был замечен на платформах EEC, Bluetooth SIG и Geekbench. Это говорит о том, что в ближайшее время ожидается официальная информация со стороны компании Tecno.

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