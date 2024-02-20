Ранее предполагалось , что смартфон может использовать в качестве чипсета Dimensity 8300 Ultra.

Компания Xiaomi готовится к запуску новых устройств, включая Xiaomi 14 Ultra, как на китайском рынке, так и по всему миру. В то время как эти устройства все еще находятся в процессе разработки, компания также активно работает над другими продуктами. Один из них – Xiaomi Civi 4, о котором стало известно благодаря информации из утечки. Сегодня, известный инсайдер, Digital Chat Station, поделился на платформе Weibo подробностями, которые, вероятно, касаются Xiaomi Civi 4, хотя он непосредственно не называет название устройства.

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Утечка от DCS предполагает, что грядущий Xiaomi Civi 4 будет оснащен процессором Snapdragon из 8-й серии. Если это правда, это будет значительным обновлением по сравнению с его предшественником Civi 3, который работал на чипе Dimensity 8200. Однако эта утечка противоречит предыдущим слухам, которые утверждали, что Civi 4 будет использовать процессор Dimensity 8300 Ultra. Кроме того, DCS предполагает, что устройство может иметь слегка изогнутый 2,7D-дисплей с разрешением 1,5K и гладкую металлическую рамку.

Xiaomi при этом позиционирует Civi 4 как прямого конкурента смартфонам из серии Honor. Возможно, что устройство будет иметь какое-то сотрудничество с известной компанией, подобно модели от Disney, которая была выпущена для Civi 3. Если Xiaomi последует похожей стратегии при создании Civi 4, это будет не удивительно.

Инсайдер также предполагает, что Xiaomi может выпустить смартфон Civi 4 примерно в мае. Учитывая, что Xiaomi представила модель Civi 3 в мае прошлого года, ожидать подобных сроков запуска для ее преемника будет логично.