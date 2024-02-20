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СтарыйДед
На Geekbench появился неизвестный смартфон Realme с чипсетом Snapdragon, называемым "Ананас"
Кодовое название «ананас» соответствует внутреннему кодовому названию Snapdragon 8 Gen 3.

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На платформе тестирования Geekbench был замечен новый смартфон от компании Realme с номером модели RMX3851. Официальное название телефона пока неизвестно, однако в списке указано, что он оснащен довольно-таки мощным процессором. Realme RMX3851 работает на процессоре (SoC) с кодовым названием «Ананас» (номер модели Snapdragon SM8635). Этот процессор ранее вызывал интерес и, по слухам, относится к серии Snapdragon 8. Возможно, это немного усовершенствованная версия процессора Snapdragon 8 Gen 3. Кодовое название «Ананас» подтверждает эту теорию, поскольку оно соответствует внутреннему кодовому названию Snapdragon 8 Gen 3.

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В любом случае, в листинге указано, что чип «Ананас» имеет восьмиядерную архитектуру. Высокопроизводительное ядро имеет тактовую частоту 3,01 ГГц, четыре высокопроизводительных ядра – 2,61 ГГц, а три эффективных ядра – 1,84 ГГц. Кроме того, в смартфоне присутствует графический процессор Adreno 735 для обработки графического контента. Благодаря таким характеристикам, этот загадочный новый смартфон от Realme набрал 1512 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 3799 баллов в многоядерном тесте. В списке также указано, что этот телефон будет работать на новейшей операционной системе Android 14 и будет доступен с 16 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, помимо информации из списка Geekbench, Realme RMX3851 также получил сертификацию в EEC, однако никаких дополнительных подробностей об устройстве не раскрывается. Вероятно, в ближайшие недели или месяцы появятся дополнительные сведения о данном смартфоне. Несмотря на неопределенность в отношении RMX3851, компания Realme в данный момент активно готовится к выпуску модели Realme 12+.

#смартфон #realme #смартфон 2024 #geekbench
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