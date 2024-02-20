Компания Huawei представит складной телефон Pocket 2 уже на этой неделе, а пока появляются изображения задней панели в различных цветовых решениях.

Компания Huawei подтвердила планы представить свой новый складной телефон Pocket 2 в Китае 22 февраля. В ходе официальных анонсов было заявлено, что устройство сохранит дизайн предыдущих моделей Pocket. Также ранее сообщалось, что Pocket 2 будет доступен в черном и белом цветовых вариантах.

Однако утечки информации, которые появились сегодня, показали, что набор цветовых вариантов может быть расширен.

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Технический блогер опубликовал живые снимки задней панели Huawei Pocket 2. На основании изображений можно сделать предположение, что устройство будет доступно также в синем и зеленом цветовых вариантах. Задняя панель имеет два круглых выреза: один для камеры и другой для второго дисплея.

Этот дизайн преемственен по отношению к предыдущей модели Pocket S, однако с некоторыми небольшими изменениями. Некоторые варианты Pocket 2 напоминают серию P60.

Пока неясно, из какого материала сделаны задние панели. Информация указывает на то, что будет фиолетовая версия Pocket 2, которая будет иметь кожаную заднюю панель, а серый цветовой вариант может быть выполнен со стеклянной задней панелью.

Также появились слухи о выходе кастомной версии устройства с брендингом Art. В принципе можно ожидать появление дополнительных цветовых вариантов при представлении устройства.