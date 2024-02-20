iQOO Z9 5G оснащен дисплеем AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

В четверг IQOO анонсирует смартфон IQOO neo 9 Pro, который будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 gen 2. Но перед запуском neo 9 Pro ютубер callmeshazzam поделился основными характеристиками другого смартфона от компании - IQOO z9. Также на видео можно увидеть новый смартфон, который он держит в руках, демонстрируя его дизайн.

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У IQOO z9 5g есть Amoled-дисплей с отверстием в центре для селфи-камеры. Для повышения безопасности устройство оснащено встроенным сканером отпечатков пальцев на экране. Верхняя часть устройства выглядит пустой, в то время как на противоположной стороне расположены порт usb-c и динамик. Слот для sim-карты и микрофон также могут находиться на том же краю, хотя это не совсем ясно. На правой стороне телефона расположены кнопки регулировки громкости и включения, а на левой стороне нет никаких элементов. Задняя панель синего цвета, имеет матовую текстуру и квадратный островок для камеры. Также на задней панели присутствует надпись "IQOO".

Согласно информации от callmeshazzam, IQOO z9 5g оснащен Аmoled-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 300 Гц. Точный размер дисплея неизвестен, но говорят, что он превышает 6 дюймов. Внутри z9 находится чипсет Dimensity 7200. Точный размер батареи тоже пока неизвестен, однако известно, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 44 Вт. Для фотосъемки предусмотрена 50-мегапиксельная основная камера Sony imx882 с поддержкой OIS, такая же камера, которая доступна на Realme 12 Pro. О цене и доступности IQOO z9 5g пока ничего неизвестно.