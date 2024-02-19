Компания Huawei приоткрыла тайну о выпуске своего следующего складного смартфона.

Huawei, одна из ведущих компаний в сфере технологий, объявила о готовящемся выпуске нового смартфона. По недавним слухам, этот смартфон будет возвращением к классическому форм-фактору раскладушки, позволяющему удобно использовать устройство. Samsung, господствующий производитель на этом рынке с конца 2022 года, может быть подвергнут серьезной конкуренции со стороны Huawei. Напомним, что модель Pocket S, представленная Huawei в конце 2021 года, являлась более доступной альтернативой популярной линейки P50.

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Однако, вопреки ожиданиям, следующий смартфон раскладушка Huawei не получит название Pocket 2 Flip. Вместо этого компания выбрала более простую маркировку - "Pocket 2", которую она описывает как "привлекательное решение". Пока точные подробности неизвестны, но судя по всему, Huawei планирует представить Pocket 2 в рамках своего собственного мероприятия, посвященного современным тенденциям. К сожалению, в настоящий момент нет подробностей о точной дате выхода устройства. Однако, Huawei подтвердила, что Pocket 2 будет показан на этой неделе, 22 февраля, в 06:30 UTC. Таким образом, компания намерена повлиять на запуск следующего флагманского смартфона Xiaomi, который запланирован на 11:00 UTC.

На данный момент неясно, в чем отличия Pocket 2 от предыдущих моделей P50 Pocket и Pocket S. Единственный тизер, опубликованный компанией, показывает, что Huawei сохраняет эстетику округлой камеры и дополнительного дисплея, характерных для предыдущих моделей, как сообщалось в утечке на прошлой неделе.