ZTE Libero Flip оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1 и предлагает конфигурацию 6 ГБ + 128 ГБ.

ZTE представила Libero Flip, первый в своей линейки вертикально-складной смартфон с поддержкой 5G. Официальные продажи начнутся 29 февраля, и он позиционируется, как устройство, предлагающее пользователям заглянуть в будущее мобильной связи.

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Libero Flip основан на процессоре Snapdragon 7 Gen 1, а также оснащен 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Внутренний главный дисплей: 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2790 x 1188 пикселей. Внешний круглый дисплей: 1,43-дюймовый круглый дисплей с многофункциональными возможностями, включая управление селфи-камерой и просмотр уведомлений. Libero Flip демонстрирует гладкий дизайн с корпусом шириной 76 мм и тонким профилем 7,3 мм в разложенном виде. Несмотря на свою оригинальную конструкцию, он весит всего 214 грамм и защищен от пыли и брызг по стандарту IP42.

Libero Flip превосходно оснащен для мобильной фотографии. 50-мегапиксельная основная камера для детализированных снимков, 2-мегапиксельный объектив для создания великолепного эффекта боке и 16-мегапиксельная камера для высококачественных селфи. Уникальной особенностью является специальный шарнир, позволяющий устройству удерживаться под углом от 60 до 110 градусов, что удобно для съемки без рук на столе.

Libero Flip оснащен аккумулятором емкостью 4310 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку QC4+/PD3.0 мощностью 33 Вт. Полная зарядка устройства занимает всего 73 минуты. Также данный смартфон имеет следующие возможности подключения: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC с поддержкой FeliCa. ZTE Libero Flip уже доступен для предварительного заказа по цене 63 000 иен (около 39 000 рублей).