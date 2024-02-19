По результатам тестов, устройству удалось набрать 2140 баллов в одноядерных тестах и ​​6848 баллов в многоядерных тестах.

Анонс модели Xiaomi Civi 4 может состояться в ближайшее время. Недавно устройство было обнаружено на различных сертификационных сайтах, и теперь тестирование выявило некоторые из его ключевых характеристик. Долгожданный Civi 4 от китайского технологического гиганта был замечен на платформе Geekbench.

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На платформе сравнительного анализа он значится с номером модели 24031PN0DC. При просмотре листинга видно, что устройство оснащено процессором, который похож по техническим характеристикам на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Этот чипсет работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти, что может быть не единственным вариантом объёма ОЗУ. При этом на некоторых форумах утверждают, что Civi 4 может быть оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, но на данный момент это лишь слухи.

В листинге также указано, что устройство будет работать под управлением ОС Android 14 «из коробки». Благодаря этим характеристикам смартфону удалось набрать 2140 баллов в одноядерных тестах и 6848 баллов в многоядерных тестах. По информации из "Weibo", смартфон может иметь изогнутый дисплей с разрешением 1,5K на передней панели, тройную камеру сзади и металлическую рамку. Однако стоит отнестись к этим слухам с некоторым скептицизмом, поскольку это все пока лишь неофициальная информация. Ожидается, что примерно в мае 2024 года состоится его премьера. Другими словами, Civi 4 выйдет в продажу в том же месяце, что и его предшественник.