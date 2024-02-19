Стали известны некоторые характеристики и дата запуска предстоящего доступного Galaxy F15.

Несколько дней назад компания Samsung опубликовала тизеры Samsung Galaxy F15, а теперь стали известны некоторые характеристики и дата запуска этого доступного устройства. Samsung, выпустив линейку S24, приняла на себя обязательство обеспечить 7-летнюю поддержку программного обеспечения, и по всей видимости, это обещание распространяется даже на недорогие устройства. Ожидается, что Galaxy F15 будет получать обновления до 2027 года, а также обновления безопасности в течение пяти лет. Несмотря на то, что он не настолько хорош, как серия S24, получение обновлений программного обеспечения 4 года для устройства бюджетного сегмента является хорошей новостью. Презентация Samsung Galaxy F15 запланирована на 22 февраля.

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Недавно опубликованные подробности, предоставленные "Smartprix", раскрыли некоторые характеристики Samsung Galaxy F15. Ожидается, что телефон будет иметь классический дизайн Samsung и будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100+, который сделает его более быстрым, чем Galaxy A15 с чипсетом Dimensity 720. Galaxy F15 будет оборудован аккумулятором емкостью 6000 мА*ч и функцией быстрой зарядки 25 Вт с портом USB-C. Он также будет иметь тройную камеру, хотя характеристики этой камеры пока не раскрыли. Вероятно, она будет включать широкоугольную, сверхширокоугольную и макрокамеру.

Еще одна деталь, обнаруженная на просочившихся изображениях Galaxy F15 - функция под названием "Live Focus". Благодаря искусственному интеллекту пользователи смогут активировать функцию "живого фокуса" во время разговора, чтобы устранить фоновый шум. Насчет характеристик дисплея будущего телефона в настоящее время нет информации, но ожидается, что он будет иметь 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Информация о ценах пока не подтверждена, но можно смело сказать, что новое бюджетное устройство от Samsung будет недорогим.