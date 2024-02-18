Более чем 96% испытательного оборудования для компонентов и упаковки, а также полностью все заводское программное обеспечение разработаны внутри компании.

Основатель компании Xiaomi, Лэй Цзюнь, огласил важную новость — официальное открытие умной фабрики в Чанпине, Пекине. Фабрика представляет собой не просто производственное предприятие, а собственную линию производства, способную выпускать более 10 миллионов флагманских смартфонов ежегодно. Это первое крупномасштабное предприятие Xiaomi, значительный шаг вперед в их интеллектуальных производственных амбициях. Интересно, что Лэй Цзюнь подтвердил, что инновационные технологии моделей Xiaomi 14 Bay Blue и 14 Ultra были проверены именно на этой новой фабрике.

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Компания гордится разработкой на собственном оборудовании для тестирования компонентов и упаковки, которая составляет 96,8%. А программное обеспечение, используемое на заводе, достигло идеального уровня 100%. Благодаря такому высокому уровню разработки, производственный процесс становится автоматизированным и цифровым, способным самостоятельно анализировать данные в реальном времени и принимать решения. По сути, этот завод способен учиться и развиваться самостоятельно, обеспечивая стабильное качество и эффективность. Кстати, это не первый интеллектуальный завод Xiaomi — первый был открыт в Китае в 2019 году. Однако новая фабрика в Чанпине гораздо масштабнее, она занимает площадь в десять раз больше и оснащена вторым поколением интеллектуальной производственной линии для смартфонов. Она включает в себя все этапы процесса, начиная от монтажа и тестирования плат до финальной сборки, упаковки и доставки. Ожидается, что ежегодная производительность этой линии составит огромные 60 миллиардов юаней.