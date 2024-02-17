Samsung собирается выпустить данное устройство как компактный раскладной смартфон-планшет.

Корпорация Samsung, являющаяся ведущим конкурентом в области мобильных устройств, продолжает свои исследования и разработки в сфере складных устройств. В свежем патенте, опубликованном компанией, раскрыта информация о работе над выдвижным дисплеем. Новейшее гибридное устройство от Samsung радует пользователей сочетанием складных и раскладывающихся характеристик. Несмотря на то, что складные телефоны в форме книги являются одним из наиболее инновационных достижений в области мобильных технологий, они не всегда обладают высокой эффективностью. Их основной недостаток заключается в наличии двух разных экранов – внутреннего и внешнего, что не позволяет использовать их одновременно. Такое решение делает устройства слишком громоздкими и неудобными в использовании.

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Пользователь под ником "xleaks7" поделился интересной информацией о сдвигающемся устройстве от Samsung. По его утверждениям, в будущих раскладных устройствах Samsung будет всего один дисплей. При необходимости использования большего экрана можно будет легко сдвинуть OLED-панель, спрятанную внутри устройства, тем самым устраняя необходимость в двух разных дисплеях большего размера. Это сделает раскладные устройства Samsung похожими на планшеты, как показано на предоставленных изображениях. Раскладные устройства будут подобны альтернативе iPad Mini – планшету, удобно помещающемуся в кармане, но с огромным дисплеем, позволяющим полностью раскрыть потенциал устройства.

В то время как китайские производители смартфонов стремятся уменьшить толщину складных устройств, а серия Galaxy Z Fold от Samsung все еще имеет некоторую громоздкость дизайна. Тем не менее, возможно, что уже скоро Samsung представит на рынке идеально складываемое устройство, сочетающее в себе все необходимые качества и превосходящее конкурентов.