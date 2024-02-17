Номер модели «rmx3890», обнаруженный в базе данных IMEI, свидетельствует о том, что Realme 12 Lite, по сути, является версией Realme C67.

Realme готовится к выпуску нового устройства в рамках своей популярной 12-ой серии. Новинка, Realme 12 lite, будет дополнять уже доступные на рынке Realme 12 Pro и Pro+, обладая элегантным дизайном, изогнутым дисплеем и лучшими камерами. Несмотря на изначальные сомнения в существовании Realme 12 lite, уже известно, что устройство будет иметь общие черты с Realme c67. Realme 12 lite будет ориентирован на более доступный ценовой сегмент с некоторыми изменениями в функционале и вычислительной мощности. Однако, даже в таком варианте, Realme 12 lite предложит привлекательный пакет функций для пользователей с ограниченным бюджетом.

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Номер модели "rmx3890", найденный в базе данных IMEI, также подтверждает, что Realme 12 lite по сути является версией Realme c67. Ожидается, что оба устройства будут иметь схожие характеристики. Хотя официальная дата выхода на рынок пока не объявлена, предполагается, что Realme скоро уже представит 12 lite. Ожидается, что Realme 12 lite будет оснащен процессором Snapdragon 685, быстрой зарядкой на 33 Вт и камерой на 108 Мп, аналогичной использованной в Realme c67. Детали дизайна пока остаются под вопросом, но предполагается, что устройство будет иметь собственный неповторимый стиль по сравнению с предыдущими моделями.