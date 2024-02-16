Также Vivo X Fold 3 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, а версия Vivo X Fold 3 Pro будет иметь чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

По-прежнему появляются слухи о складных телефонах серии Vivo x fold 3. Недавно эти устройства получили сертификацию от китайского MIIT. Теперь известный информатор Digital Chat Station поделился дополнительной информацией о потенциальных характеристиках этих телефонов. По его словам, серия Vivo x fold 3 будет иметь улучшенное разрешение экрана, хотя точный показатель не был раскрыт. Впрочем, стоит отметить, что у предыдущей модели, x fold 2, уже есть внушительный внутренний дисплей c разрешением 2K, поэтому будет интересно узнать, как дальше усовершенствуется качество изображения.

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Кроме того, предполагается, что эти устройства будут оснащены основной камерой на 50 Мп, что соответствует предыдущим утечкам. Слухи также подразумевают наличие задней камеры в серии Vivo x fold 3, включающей 50-мегапиксельный датчик OV50H с оптической стабилизацией изображения. По слухам, также в планах включить сверхширокоугольный объектив и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив, однако последний может быть недоступен в стандартной модели. Источник также указывает на то, что компания Vivo, возможно, сосредоточится на уменьшении веса этих складных устройств. Предполагается, что они также будут оснащены ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Согласно предыдущей информации, Vivo x fold 3 Pro будет представлять собой премиальное устройство с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 5700 мА*ч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. В то же время, Vivo x fold 3, согласно слухам, является более доступным складным телефоном с процессором Snapdragon 8 Gen 2. Предполагается, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 5600 мА*ч. Что касается выпуска, слухи говорят о крупном мероприятии, которое Vivo планирует провести в Китае в марте. На этом мероприятии ожидается представление складной модели от этого бренда.