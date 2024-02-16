Также указано, что он будет работать под управлением OneUI на базе Android 14, а дисплей будет обладать разрешением 1080×2340 пикселей.

Samsung скоро представит новый смартфон среднего класса Galaxy A35 5G на мировом рынке. Недавно в Geekbench появились некоторые ключевые детали его характеристик. Теперь устройство также появилось в базе данных Google Play с дополнительными характеристиками и новым дизайном.

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Подтверждено, что данное устройство с номером модели SM-A356E в базе данных Google Play оснащено чипсетом Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением OneUI на базе Android 14. Дисплей устройства будет обладать разрешением 1080×2340 пикселей, 450 пикселей на дюйм, а также будет иметь центрально расположенную камеру. Хотя информация в листинге ограничена, она указывает на его скорый запуск. Сертификаты NBTC и Indian BIS с тем же номером модели позволяют предположить, что Samsung готовится появиться в многих странах мира.

Ожидается, что этот смартфон будет обладать 6,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Он будет доступен в ледяно-голубом, сиреневом и темно-синем цветах. Камера, вероятно, будет состоять из 50-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного и 5-мегапиксельного датчиков, а также 13-мегапиксельной селфи-камеры. Также ожидается аккумулятор емкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, обеспечивающий быструю подзарядку.