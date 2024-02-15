Бюджетный смартфон Wiko от Huawei с операционной системой HarmonyOS будет стоить 2000 юаней

По последним слухам, компания Huawei планирует представить новый смартфон под брендом экосистемы Wiko. Надежный информатор, известный под ником "Beijing Digital Master", указал на возможную стоимость этого устройства – около 2000 юаней (примерно 25 500 рублей). Предполагается, что линейка Wiko, известная в Китае как Xingyao, будет использоваться Huawei для расширения доступа к своей операционной системе HarmonyOS среди людей с ограниченным бюджетом. Недавно смартфон Wiko прошел сертификацию 3C, что указывает на наличие зарядки мощностью 40 вт. Детали о новом устройстве пока остаются неизвестными, но ожидается, что дополнительная информация будет доступна в ближайшем будущем.

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Согласно предыдущим отчетам, новое устройство может быть обновленной версией Enjoy 70 Pro, выпущенной в прошлом месяце. Данный смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD+. Так как это бюджетный телефон, его экран не поддерживает высокую частоту обновления, но отличительной особенностью является функция "всегда включенного дисплея" (AOD). Внутри устройства находится восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680, работающий под управлением HarmonyOS 4. Он поставляется вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Что касается камеры, смартфон оснащен основным объективом на 108 МП, датчиком глубины на 2 МП и селфи-камерой с разрешением 8 МП. Варианты подключения включают поддержку двух SIM-карт, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS и USB Type-C. Для биометрической аутентификации доступен боковой датчик отпечатков пальцев, а питание обеспечивается мощной батареей емкостью 5000 мА*ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 40 вт. Цветовые варианты включают изумрудно-зеленый, снежно-белый и черный обсидиан.