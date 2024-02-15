В свою очередь Huawei и Samsung рассматривают возможность тройного складывания телефона с раскладывающимся дисплеем.

В 2021 году компания Oppo представила свой складной телефон, а в 2022 году Vivo последовала её примеру, выпустив свою модель. Несмотря на то, что складные устройства Vivo ограничены китайским рынком, оба бренда постоянно радуют пользователей новинками в этой категории. Однако, согласно новым данным южнокорейского издания, оба производителя могут решить покинуть рынок складных устройств. Если эта информация окажется верной, то даже OnePlus может отказаться от выпуска нового складного смартфона. В то же время, Huawei, по сообщениям, активно работает над разработкой тройного складного телефона, а Samsung занята созданием устройства со сгибающимся дисплеем. Пока не поступило официального заявления от Oppo и Vivo относительно их возможного ухода с рынка складных телефонов. Стоит отметить, что решение Oppo и Vivo покинуть рынок складных устройств может быть обусловлено значительным снижением их доли в этом сегменте в прошлом году.

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Также сообщается, что компания Huawei, одна из первых в сфере складных телефонов, разрабатывает тройное з-образное складное устройство, предназначенное для рынка планшетных компьютеров. Это устройство может иметь экран размером до 10 дюймов в разложенном состоянии, а Huawei планирует продавать более 130 миллионов таких устройств ежегодно. При этом, на текущий момент рынок планшетных компьютеров под контролем iPad от Apple, который занимает 40% долю рынка, а Samsung Galaxy Tab находится на втором месте с 19% долей. В ответ на разработки Huawei, Apple и Samsung также активно продвигают свои складные продукты.

По данным, компания Samsung, являющаяся лидером в сегменте складных телефонов с долей рынка 66% в 2023 году, работает над телефоном с раскладывающимся дисплеем и возможно тройным складным экраном, аналогичным модели Huawei. В то же время, по слухам, Apple разрабатывает свой первый горизонтально складной телефон, запуск которого планируется на 2026 год.